Cairo, indetta gara per la gestione dell'illuminazione votiva: avrà una durata di 6 anni

Il comune di Cairo Montenotte ha indetto un bando per l’affidamento del servizio di gestione dell’illuminazione votiva cimiteriale. L’appalto avrà una durata di 6 anni con decorrenza dal 1 aprile 2021 e termine 31 marzo 2027, senza previsione di rinnovo. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è stato fissato per il prossimo 22 febbraio alle ore 12.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione di un solo criterio e aggiudicazione nei confronti di chi offre il maggiore canone annuo rispetto al canone posto a base di gara pari a 12.000,00 euro. Non sono ammesse offerte inferiori al canone posto a base di gara. Sono ammesse invece offerte pari al canone posto a base di gara. Valore della concessione quantificato in € 183.000,00.