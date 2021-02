Rialto, riaperta la Sp17. Vaccarezza: "Apertura frutto di un lavoro sinergico tra enti"

E' ufficialmente tornata transitabile la Sp17 in località Cheirano, nel comune di Rialto, dopo la ricostruzione in seguito ai danni del maltempo del novembre 2019 che al suo posto avevano lasciato una "voragine".

"La Liguria era, alla fine del mese di quel terribile novembre, devastata dal maltempo, che non risparmiò la strada in frazione Cheirano - ricorda il consigliere regionale Angelo Vaccarezza - Diverse famiglie, a seguito di quell'episodio rimasero isolate per settimane, costrette a compiere un itinerario molto più lungo per raggiungere le loro abitazioni".