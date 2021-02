Sconti e tariffe agevolate per gli studenti lavoratori: firmata convenzione tra la Cisl Imperia-Savona, l'Uni Pegaso e l’Universitas Mercatorum (FOTO e VIDEO)

“Il mondo del lavoro è in continuo, veloce cambiamento e le professionalità richieste devono essere sempre più qualificate e specifiche ed è per questo che c’è bisogno di formazione continua, di preparazione solida e di avere sul territorio un’ampia offerta formativa che permetta anche a chi non ha la possibilità di spostarsi e di assentarsi dal posto di lavoro di accedere a corsi di laurea, a master, a corsi di qualifica professionali, al conseguimento di Cfu – afferma Claudio Bosio. Vogliamo dare ai nostri iscritti e alle nostre iscritte non solo una grande opportunità per accrescere cultura e competenze, ma anche la possibilità di migliorare la propria condizione professionale a condizioni agevolate rispetto a quelle previste normalmente. Per questo crediamo che le convezioni sottoscritte oggi possano incontrare le esigenze di alta formazione superiore di tanti iscritti e iscritte".