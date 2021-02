Giardini Naxos: cosa vedere e cosa fare

Giardini-Naxos è un comune italiano che conta circa 9.137 abitanti. Si trova nella città metropolitana di Messina, in Sicilia. Si trova a soli 36 km da Catania e puoi utilizzare il servizio transfer Catania Giardini Naxos per arrivarci.

Giardini-Naxos ci affaccia sul Mar Ionio ed è un territorio prevalentemente pianeggiante. Il suo punto più elevato infatti è di 210 metri e si trova nel quartiere Mastrissa.

Il clima è generalmente buono e anche gli inverni sono miti. La temperatura media a dicembre è di circa 12°C. Gode di una primavera anticipata, con una bella e caratteristica fioritura delle piante. Di solito in questa stagione la temperatura è sui 18°C. Già i primi giorni di giugno invece è possibile godere di un clima tipicamente estivo.

E' la prima colonia greca in Sicilia ed è stata alleata di Atene durante i tempi della Guerra del Peloponneso.

Questo comune di Sicilia ospita una dona archeologica molto importante a livello regionale, dove c'è anche un museo molto apprezzato.

Strutture architettoniche da vedere

Santa Maria della Raccomandata: Questa chiesa nasce nel 1719, con un portale molto bello. Però è al suo interno che si possono trovare le cose più interessanti. C'è una statua in legno della Madonna, la fonte battesimale risalente al 1700 realizzata in marmo e una pala d'altare molto più antica della chiesa, risalente al 1573. E questa chiesa il punto di partenza della Festa di Santa Maria Raccomanata, una festa che inizia nel mese di settembre.

Castello di Schisò: sorge su un rilievo dove un tempo venivano svolte le attività commerciali. Con il tempo lo stile cambiò da normanno a barocco e oggi è un palazzo gentilizio.

Chiesa di S. Pancrazio: Si tratta di una chiesa realizzata con uno stile moderno. E' piuttosto ampia e luminosa ed è caratterizzata dalla presenza di bassi rilievi oltre che statue di marmo.

Porta di Naxos: E' piuttosto recente. E' stata infatti costruita solo nel 2000 per poter celebrare il gemellaggio con le isole greche delle Cicladi. La porta di Naxos è la porta per entrare nella città però ha anche un importante valore simbolico, cioè l'apertura da parte della cittadina verso lo scambio culturale tra i popoli.

Museo archeologico

Giardini Naxos ha uno dei parchi archeologici più importanti della regione. Qui viene ospitato inoltre l'Altare di Apollo, innalzato proprio in onore di Apollo Aschegete. Per tanto tempo è stato un importante punto di riferimento per i religiosi dell'isola.

Spiagge di Giardini Naxos

Porticciolo Saja: è una spiaggia caratteristica del posto. Ciò che la rende unica è la presenza di alcune baie ma anche delle rocce laviche che si vedono uscire dalle lave. Particolarmente apprezzata per esempio da coloro che amano andare alla ricerca dei più bei fondali. La spiaggia è suddivisa in due parti, una libera e una accessoriata.

Spiaggia recanati: è una spiaggia con tutti i servizi disponibili. Per questo motivo è apprezzata soprattutto da coloro che cercano tranquillità e pace. Non dimenticatevi di fare una passeggiata durante il tramonto perché rappresenta uno dei momenti più suggestivi della giornata.