Tre metodi efficaci per guadagnare con Bitcoin

Al giorno d’oggi esistono tantissime modalità diverse di investimento e in molti hanno preso la decisione di investire nelle criptovalute. Tra tutte, Bitcoin si sta facendo notare per gli straordinari risultati in termini di profitto. L’elevata volatilità della criptovaluta la rende piuttosto rischiosa, permettendo grandi profitti così come grandi perdite.

Per questo motivo occorre avere delle conoscenze di base sul commercio delle criptovalute prima di iniziare a fare trading. In questo articolo scoprirai tre metodi che ti permetteranno di ottenere grandi risultati e guadagnare con Bitcoin, limitando le perdite.

Fai trading di Bitcoin

Il Bitcoin è una criptovaluta nata principalmente per effettuare transizioni ed acquistare prodotti e servizi online. Si presenta, infatti, soltanto sotto forma digitale e mai cartacea. Tuttavia, può essere vista anche come un’ottima forma di investimento grazie all’elevata volatilità che la rende facilmente scambiabile sul mercato. In effetti, il valore del Bitcoin può subire dei picchi e delle ricadute estreme a livello quotidiano. Per questo motivo i migliori traders di Bitcoin tendono a controllare l’andamento della criptovaluta più volte al giorno.

Grazie ad alcune app dedicate, è possibile effettuare il trading di Bitcoin e tenere sotto controllo l’andamento del suo valore. Ad esempio, sul sito web ufficiale di Bitcoin Prime basta attivare un account per iniziare a scambiare Bitcoin.

Occorre però fare attenzione alle diverse truffe che si aggirano sul web e affidarsi solo a piattaforme certificate e affidabili. Purtroppo i malintenzionati esistono anche nel commercio di Bitcoin, per cui informati bene sulla sicurezza e la trasparenza della piattaforma che hai intenzione di scegliere.

Aiuta gli altri utenti e fatti pagare in Bitcoin

Esistono diverse applicazioni, tra cui Bitfortip, che permettono di guadagnare Bitcoin facendo dei favori ad altri utenti. All’interno della piattaforma richiedenti aiuto e offerenti aiuto si incontrano in un sistema in cui si scambiano prestazioni in cambio di criptovaluta.

In questo caso, il Bitcoin viene utilizzato come una sorta di incentivo per aiutare le persone, il che non guasta. Una bella iniziativa per unire la volontà di creare una comunità positiva e di guadagnare con Bitcoin.

Scrivere riguardo ai Bitcoin

Una maniera un po’ più indiretta di guadagnare con Bitcoin potrebbe essere quella di scrivere articoli a riguardo. Essendo una criptovaluta in grande crescita nell’ultimo periodo, il Bitcoin sta catturando molta attenzione nel web. Potrebbe essere una buona idea, quindi, cavalcare l’onda e trovare un ulteriore metodo alternativo per guadagnare con Bitcoin.

Se possiedi già un canale, un sito o un profilo sui social con un numero elevato di visualizzazioni, ti accorgerai del picco che queste riceveranno dopo la pubblicazione di un video o un articolo sul Bitcoin. Se invece stai cercando di farti strada sul web, scrivere informazioni utili e interessanti sul Bitcoin potrebbe aprirti molte porte. Offri all’universo Internet materiale di ottima qualità e sarai ripagato.