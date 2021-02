Accanto alla moglie con la leucemia sino all'ultimo grazie ai colleghi vigili del fuoco

Una storia commovente che testimonia la forza di grandi valori umani quali la solidarietà e la vicinanza ad un amico. Protagonisti i vigili del fuoco del ponente savonese, in particolare del distaccamento di Finale Ligure, che hanno rinunciato alle loro ferie per consentire al collega Patrizio Carlini di rimanere vicino alla moglie, malata in fase terminale.

"Hanno rinunciato alle ferie pur di permettere al collega di stare vicino alla moglie ricoverata a Milano per combattere contro la leucemia - ha scritto sulla propria pagina Facebook il governatore ligure - Una storia di solidarietà che arriva dalla caserma dei Vigili del fuoco in provincia di Savona: i colleghi di Patrizio hanno fatto di tutto perché potesse stare accanto a sua moglie nell’ultimo periodo della malattia, fino alla fine. A lui e ai suoi bimbi va l’abbraccio di tutta la Liguria. Ai nostri vigili del fuoco invece voglio dire grazie, per la grande umanità che mettono nel loro lavoro e che si vede anche in questi grandi gesti".