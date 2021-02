Loano, la Fondazione Simone-Stella Grossi dona 600 buoni spesa alle parrocchie

In data odierna la Fondazione Simone-Stella Grossi ha cominciato a distribuire ai parroci delle parrocchie loanesi i 600 buoni da 50 euro, utili ad acquistare beni di prima necessità presso i supermercati Pam, Eurospin e Delbalzo di Loano, per un totale di 30 mila euro, stanziati recentemente dal CdA della Fondazione stessa.

"Teniamo a precisare che lo stanziamento è avvenuto attingendo da fondi propri e per autonoma decisione, approvata all'unanimità, della fondazione Simone Stella, su proposta del Presidente Riccardo Ferrari - spiegano dalla Fondazione Simone Stella-Grossi - I cittadini potranno recarsi direttamente dai parroci delle parrocchie di San Giovanni, S.Maria Immacolata(Cappuccini) e San Pio X per ritirare il buono spesa, quindi non sarà necessario passare o chiedere autorizzazione ai Servizi Sociali o all'assessorato di riferimento".

"Ne approfittiamo per ringraziare sia i parroci che si sono resi disponibili alla distribuzione, sia i supermercati aderenti. Siamo consapevoli che questa iniziativa è solamente una piccola goccia, nel mare delle difficoltà che quotidianamente sempre più loanesi affrontano, ma ci tenevamo a dare comunque il nostro contributo, soprattutto in questo particolare momento storico che tutti stiamo vivendo" conclude la Fondazione.