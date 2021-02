Da Articolo Uno Savona arriva la conferma dell'appoggio a Marco Russo

Annuncia Simone Anselmo, coordinatore provinciale di Articolo Uno Savona: "Articolo uno Savona, da mesi ha iniziato un confronto con il Patto per Savona e con il suo candidato sindaco Avv. Marco Russo, sono stati numerosi gli incontri e per ultimo recentemente il partito in un dibattito sulla piattaforma Zoom, ha consegnato a Marco un progetto di programma per il Comune di Savona, laddove si indicavano alcuni capisaldi per far “risvegliare” la nostra Savona che il centrodestra ha addormentato per cinque anni.

Il progetto si basa su una Savona a tre velocità, la parte ponente come possibile luogo di insediamento di nuove aziende ad alta tecnologia ( con il campus capace di collaborare con esse), il centro città che dovrà andare totalmente ripensato anche dal punto di vista della mobilità come volano per il commercio con il rilancio della Cultura ed in particolare con la valorizzazione del Priamar e di Palazzo Santa Chiara, infine il levante come punto strategico per la portualità. Un rilancio di Savona immaginato sull'asse Turismo-Porto.

Registriamo su queste tematiche, in particolare sulla Cultura, una totale sintonia con quanto elaborato e proposto dal patto per Savona, per questo di comune accordo con il Partito Democratico, vogliamo indicare Marco Russo come candidato sindaco di una coalizione plurale e forte che possa far tornare il centrosinistra a governare la nostra città.

Articolo uno si presenterà alle elezioni comunali in una lista unitaria con il Partito Democratico per continuare il percorso iniziato alle elezioni regionali".