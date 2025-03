Rifacimento asfalto sull'Aurelia ad Albisola e a Savona: traffico in tilt

I lavori per il rifacimento dell'asfalto hanno mandato in tilt il traffico ad Albisola Superiore con ripercussioni sia in direzione Varazze che verso Savona. Con in serata le lavorazioni che si sono spostate nel capoluogo.

Gli interventi disposti dal comune nei pressi della rotatoria per sistemare alcune buche all'inizio del comune albisolese nei pressi della galleria Capo Torre e successivamente però svolti da Anas nel capoluogo prima dello svincolo per la località Valloria, hanno letteralmente creato scompiglio alla viabilità del levante savonese già in ginocchio quando si verificano incidenti in autostrada o come avvenuto oggi, la presenza di un cantiere in A10 tra Savona e Albisola che ha creato diversi km di coda.

A questo mercoledì di "passione" si sono aggiunti anche i lavori per il posizionamento della fibra nelle vie interne albisolesi.

I lavori erano stati effettuati sulla statale anche nei giorni scorsi tra Varazze e Celle con conseguenti disagi legati alle chiusure autostradali per cantieri notturni nella tratta Varazze-Savona.

Il passaggio della Milano-Sanremo previsto per sabato 22 marzo incombe e le critiche per un intervento che poteva essere effettuato nelle ore meno disagevoli non sono mancati.