Bric Surite, il Comitato: "Preoccupazione per la stabilità del territorio boscato interessato dalle strade per trasporti eccezionali"

Il Comitato Bric Surite ha ricevuto i primi risultati di una perizia geologica sul territorio interessato dal progetto eolico tra Altare e Cairo Montenotte.

"Sebbene la perizia sia ancora in fase di completamento, sono già emerse criticità rilevanti. A destare preoccupazione è soprattutto la stabilità di parte del territorio boscato, interessato dalla realizzazione di strade larghe fino a 12 metri, destinate al passaggio di mezzi per trasporti eccezionali", afferma il Comitato

I risultati preliminari sono stati prontamente inviati all’ufficio regionale responsabile della valutazione di impatto ambientale. "Abbiamo ritenuto urgente segnalare queste problematiche affinché siano attentamente considerate nelle fasi finali dell’iter decisionale", spiegano.

Il progetto prevede l’installazione di sei turbine eoliche alte 186 metri, equamente distribuite tra Altare e Cairo Montenotte. "I cantieri e le infrastrutture annesse comprometterebbero l’ultimo lembo di territorio incontaminato tra Altare e Ferrania", sottolinea il Comitato. "La popolazione di Altare ha più volte espresso la propria contrarietà e, nonostante il ritardo nell’informazione abbia impedito l’invio tempestivo delle osservazioni, la Regione ha comunque preso in considerazione le istanze ricevute".

Il Comitato, nato per contrastare la scarsa trasparenza sul progetto, ha mobilitato la cittadinanza raccogliendo oltre 1.500 firme in un mese, organizzando un incontro pubblico con più di 100 partecipanti e una camminata di protesta con oltre 200 persone. "Per testimoniare il nostro legame con questi luoghi, ci siamo simbolicamente legati in cordata nei boschi minacciati dai cantieri", raccontano.

Parallelamente, è stato avviato un dialogo con esponenti del Governo regionale e rappresentanti politici di diverse aree per sensibilizzare le istituzioni sulle criticità del progetto.

Giovedì 20 marzo, il Consiglio comunale di Altare si riunirà per discutere anche del progetto eolico Bric Surite e Quiliano. In vista di questa importante scadenza, il Comitato rinnova la disponibilità a collaborare con cittadini e amministratori "per produrre osservazioni e studi finalizzati a tutelare un territorio fragile e di grande valore culturale, economico e identitario".

"La nostra battaglia continua con la speranza che la voce della cittadinanza venga ascoltata e tradotta in scelte concrete".