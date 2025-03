Al via “Le Prime di Vite in Riviera”: nel centro storico di Albenga in anteprima le nuove annate di 20 cantine (FOTO e VIDEO)

Albenga torna a essere il palcoscenico de “Le Prime di Vite in Riviera”, l’evento che per il secondo anno consecutivo offrirà un’anteprima esclusiva sulle nuove annate vinicole. Per due giorni, le venti aziende della rete d’impresa “Vite in Riviera”, che riunisce realtà delle province di Savona e Imperia, presenteranno le loro eccellenze attraverso degustazioni e incontri dedicati.



L’appuntamento, per appassionati e operatori del settore, è nel centro storico, in piazza Rossi, all’interno della ex chiesa di San Lorenzo, domenica 23 (dalle ore 11 alle 19.30) e lunedì 24 marzo (dalle ore 10 alle 18.30). Una piccola, ma altamente significativa, anteprima del Vinitaly. Ad accompagnare l’ultima parte del pomeriggio di domenica sarà la musica del Premiato Cotonificio.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa organizzato nel Palazzo Comunale di Albenga alla quale hanno preso parte il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis con l’assessore Camilla Vio, il presidente di Vite in Riviera e il sindaco di Quiliano Nicola Isetta.

“Presentiamo oggi la programmazione annuale di Vite in Riviera - afferma Massimo Enrico, presidente della rete di imprese Vite in Riviera -. Siamo lieti di farlo nuovamente ad Albenga, località in cui hanno sede diverse delle nostre aziende. Le Prime rappresentano da sempre l’apertura del nostro calendario, anticipando di qualche giorno quello che è l’appuntamento più sentito dagli addetti ai lavori, il Vinitaly. L’evento si arricchisce ulteriormente, in particolare con una Masterclass dedicata al Pigato, doc simbolo di questo territorio, e con un incontro dedicato agli operatori sul tema della presentazione dei vini liguri in sala. Tra qualche giorno saremo poi presenti a Verona, con uno stand più grande e accogliente. A Vinitaly proporremo tre Masterclass, una delle quali nella prestigiosa Sala Iris, ovviamente sempre per promuovere i grandi vini del nostro ponente ligure. A complemento delle attività del primo semestre avremo poi la novità di Maggio in Cantina, proposta enoturistica che in tutti i weekend coinvolge le nostre aziende, pronte ad accogliere gli appassionati di enogastronomia. Senza dimenticare l’appuntamento autunnale con Granaccia & Rossi di Liguria, la cui 20esima edizione si terrà nel weekend di domenica 23 novembre, come sempre a Quiliano, anche in questo caso con interessanti novità che andremo a svelare più avanti”.

“Albenga, Città del Vino, conferma il suo ruolo di protagonista nell’enogastronomia ligure con il ritorno delle Prime di Vite in Riviera - aggiunge Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga -. Questo evento non è solo un'occasione per celebrare le nuove annate dei nostri straordinari vini Doc e Igt, ma anche un momento per valorizzare il territorio, la sua storia e le eccellenze che ci rendono unici. Un appuntamento che unisce tradizione, innovazione e sapori autentici, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti del settore. Invito tutti a partecipare a questa rassegna, che rappresenta un ulteriore passo per promuovere Albenga a livello regionale e nazionale come destinazione enogastronomica di eccellenza”.

“Le Prime di Vite in Riviera è un evento che celebra il meglio della nostra terra, mettendo in primo piano i vini della rete d’impresa Vite in Riviera, una realtà fondamentale per la promozione delle eccellenze enogastronomiche del Ponente Ligure - conclude Camilla Vio, assessore al Turismo, Eventi e Commercio del Comune di Albenga -. Come Albenga, Città del Vino, siamo fieri di ospitare un appuntamento così significativo, che non solo offre degustazioni e approfondimenti, ma anima l’intero territorio con eventi collaterali che valorizzano le produzioni locali e il nostro patrimonio. L’invito è aperto a tutti gli appassionati di buon vino e buon cibo, per vivere un’esperienza unica tra sapori e cultura”.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 20 euro (ridotto a 15 euro per i sommelier e gratuito, previa registrazione sul sito www.viteinriviera.it per gli operatori horeca) e dà diritto alla libera degustazione presso le postazioni delle cantine, al calice con la relativa tasca, a un piatto di stuzzichini a km0 e all’ingresso al Museo Sommariva “Civiltà dell’Olio”, dove saranno disponibili anche frutta secca, grappe e caffè.

Nell’ambito delle Prime, per la prima volta, vengono realizzate ben nove iniziative collaterali di approfondimento e di promozione (“Le Ante… Prime” e “Le Prime… a tavola”), coinvolgimento anche attività (centri commerciali, bar e ristoranti) del territorio, portando di fatto il periodo interessato all’evento a 9 giorni. Dal punto di vista tecnico è stata inserita una Masterclass (a invito) che si terrà nella mattinata di domenica 23 presso Palazzo Vecchio, in piazza San Michele, (sopra Ufficio Iat): “Pigato, il vitigno bianco più rappresentativo del Ponente Ligure”, Nell’occasione, Jacopo Fanciulli, Italian Wine ambassador ed esperto degustatore internazionale che, attraverso la degustazione di più etichette, parlerà della nuova annata, della biodiversità dei territori e della longevità di questo prestigioso vino Doc, prodotto tra l’altro da quasi tutte le aziende di Vite in Riviera.

Un secondo importante momento sarà quello di lunedì 24, dalle ore 10 alle 11, presso la sala del ristorante Nino’s, in piazza Rossi, con l’incontro dal titolo “Il potenziale ancora inespresso dei vini liguri nella nostra ristorazione”, appuntamento rivolto agli operatori horeca, sempre a cura di Jacopo Fanciulli.

I locali coinvolti sono Un’Ottima Annata, Nino’s Braxerie (Albenga), Antica Osteria La Sosta (Laigueglia), Bar Neva (Cisano) e Il Baretto (Villanova d’Albenga).

Il programma completo è disponibile (e scaricabile) sul sito www.viteinriviera.it.

L’evento è realizzato con la collaborazione del Comune di Albenga e con il patrocinio di Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Regione Liguria, Camera di Commercio delle Riviere Liguri, Associazione Nazionale Città del Vino ed Enoteca Regionale della Liguria. Fornitori tecnici dell’evento sono Ais e Fisar. Tra i partner segnaliamo Banca d’Alba, Acqua Minerale di Calizzano, La Genovese Caffè, Noberasco, Le Serre Village, Primopan, Olio Sommariva, Malandrone Vini e Bistrot 86, Giacosa, Plando, Rovere e Abc della Cantina.

Le aziende di Vite in Riviera

aMaccia (Ranzo, Im); Anfossi (Bastia d’Albenga, Sv); Biovio (Bastia d’Albenga, Sv); Bruna (Ranzo, Im); Cantine Calleri (Albenga, Sv); Cascina Feipu dei Massaretti (Albenga, Sv); Cascina Nirasca (Pieve di Teco, Im); Dell’Erba (Albenga, Sv); Enrico Dario (Bastia d’Albenga); Foresti Marco (Camporosso, Im); Il Baggio Pellegrino (Cosio d’Arroscia); Innocenzo Turco (Quiliano, Sv); La Vecchia Cantina (Albenga, Sv); Ramoino (Sarola, Chiusavecchia, Im); RoccaVinealis (Roccavignale, Sv); Sommariva (Albenga, Sv), Tenuta Maffone (Pieve di Teco, Im); Torre Pernice (Albenga, Sv); Viticoltori Ingauni (Ortovero, Sv); Viarzo (Quiliano).



I PROSSIMI APPUNTAMENTI “DI E CON” VITE IN RIVIERA

VITE IN RIVIERA AL 57° VINITALY – Le aziende di Vite in Riviera saranno anche quest’anno protagoniste a Vinitaly, con un proprio importante spazio di quasi 100mq, presso il padiglione 10, stand A3, dove sarà possibile degustare le nuove annate delle etichette Doc e Igt, nonché alcune delle produzioni più particolari. Appuntamento presso il quartiere fieristico di Verona, dal 6 al 9 aprile, per la 57esima edizione. Orari di apertura: da domenica a martedì dalle 9.30 alle 18.00, mercoledì dalle 9.30 alle 16.30. Ingresso solo per i maggiorenni.

Tre saranno le Masterclass proposte nel corso della più importante kermesse mondiali dedicata al vino. A condurle sarà Jacopo Fanciulli, nella sua veste di “Brand Ambassador” di Vite in Riviera. Per una di queste si apriranno per la prima volta le porte di una delle sale più importanti del complesso fieristico.

Le iscrizioni sono già aperte e notevole è l’interesse che stanno suscitando.

Domenica 6 aprile, ore 13, spazio Liguria (padiglione 10, stand A3): “I bianchi di Vite in Riviera: Pigato e Vermentino”, approfondimento dei due vitigni bianchi principali del Ponente Ligure: presentazione e analisi degustando la loro espressione in diversi terroirs e diverse vinificazioni, dalle più tradizionali ai vini nati più di recente.

Lunedì 7 aprile, ore 11, Sala Iris (PalaExpo, ingresso A1, piano -1) - “Scopri la Liguria di Ponente con i Grandi Vini di Vite in Riviera”, viaggio tra vitigni, terroirs e denominazioni uniche del ponente ligure, attraverso i vini dei produttori di Vite in Riviera.

Martedì 8 aprile, ore 13 spazio Liguria (padiglione 10, stand A3): “I rossi di Vite in Riviera: Granaccia, Ormeasco e Rossese”, approfondimento dei vitigni a bacca nera principali del Ponente Ligure: presentazione e analisi degustando la loro espressione in diversi terroirs e diverse vinificazioni, dalle più tradizionali ai vini nati più di recente.

IN ARRIVO… MAGGIO IN CANTINA – La novità di Vite in Riviera per il 2025 si chiama “Maggio in Cantina”: in tutti i weekend di maggio e il 1° giugno le aziende della rete apriranno le porte delle loro sedi per visite e degustazioni a km0, accompagnate da alcuni prodotti tipici locali, ovviamente con il valore aggiunto dell’incontro e del racconto degli stessi produttori, in alcuni casi direttamente a ridosso delle vigne, con la possibilità di acquistare sul posto le nuove annate, etichette più datate e altri prodotti. Presso alcune delle stesse aziende, in quelle che propongono anche servizio di ristorazione, sarà possibile completare l’esperienza enogastronomica a tavola, o allungare la sosta per una o più notti. Maggio in Cantina è il primo passo di un percorso, per le imprese che fanno parte di Vite in Riviera, finalizzato allo sviluppo dell’enoturismo.

GRANACCIA & ROSSI DI LIGURIA – Già fissata a calendario la data di Granaccia & Rossi di Liguria, la cui 20esima edizione di terrà a Quiliano, con la collaborazione dell’amministrazione comunale e della locale Polisportiva, domenica 23 novembre, con diverse iniziative nei giorni precedenti. La volontà è quella di celebrare al meglio l’importante traguardo per una manifestazione ormai “storica”.