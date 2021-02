Speciale elezioni Savona |

Proposta CAM rifiuti, Russo (Patto per Savona): "Incompatibile con una amministrazione seria. Vogliamo voltare pagina"

Annuncia Russo: "Gli aderenti al Patto si aggiungono di ora in ora"

Marco Russo, candidato alla carica di sindaco alla guida del "Patto per Savona", entra nel merito della vicenda rifiuti e commenta: "Surreale e gravissimo che un partito che governa la città dia vita allo sconcertante spettacolo della proposta CAM per i rifiuti: queste cose sono inammissibili ed incompatibili con una amministrazione seria. Anche per questo noi vogliamo voltare definitivamente pagina. Da alcuni giorni stanno uscendo i nomi degli aderenti al Patto, aderenti che si aggiungono di ora in ora. Il numero, la qualità, la estrema varietà di questi nomi dimostra la capacità attrattiva del Patto e la centralità della sua impostazione civica nella politica savonese, perché coinvolge persone diverse per storia, competenze, esperienze. A questi nomi si aggiungono associazioni e movimenti civici che si sono espressi favorevolmente sulla nostra proposta. È un modo nuovo di fare politica: noi vogliamo uscire dai tatticismi e dai personalismi, sempre più distanti dai cittadini. Noi siamo più avanti e ragioniamo in termini di progetto, un progetto condiviso che, unendo le persone e superando le differenze e gli steccati, costruisce un futuro ambizioso di sviluppo per la nostra città. Non ci sono dubbi, noi siamo per il Si ad una città giusta, dinamica e attrattiva e vogliamo renderla tale concretamente. E’ molto importante il fatto che questa proposta stia trovando sempre più condivisione in città, tra i cittadini e tra le diverse forze politiche. Il PD unito e compatto ha preso una decisione importantissima per la politica savonese perché ha riconosciuto il valore della nostra proposta civica, sentendosi coinvolto a tutti i livelli e dimostrando la sua forza ma anche apertura, coraggio e lungimiranza; anche altre forze del centrosinistra hanno saputo subito mettersi in gioco con generosità e determinazione, in un grande sforzo unitario che merita successo. Per parte loro, Azione ha colto la novità della proposta civica, rendendosi disponibile ad un confronto che deve iniziare al più presto e con IV il dialogo è continuo, perché il nostro è un progetto civico che si richiama ai valori condivisi. Altre forze politiche hanno bisogno di tempo, e noi dobbiamo rispettare i tempi di ciascuno, ribadendo che la porta del Patto civico è sempre aperta al confronto sui contenuti. Il progetto quindi va avanti sempre più forte e l’aggregazione civica intorno ad esso sta continuando senza sosta; nei prossimi giorni mi incontrerò con le forze politiche e sociali che hanno dato la loro disponibilità a collaborare, per un confronto sui contenuti. Il dialogo tra il Patto civico e forze politiche e sociali intorno al progetto di città saprà dare vita al rilancio di Savona".

Comunicato stampa

