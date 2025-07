Cairo, confermato per il 21 luglio il collaudo del Ponte Italia 61 ma c'è un ritardo nel cronoprogramma dei lavori

Nella mattinata di venerdì 11 luglio a Cairo Montenotte si è tenuto un nuovo sopralluogo presso il cantiere del Ponte Italia 61, alla presenza della Direzione Lavori, dell’Ufficio Tecnico comunale e dei rappresentanti dell’impresa esecutrice.

"L’Amministrazione comunale, che da mesi monitora quotidianamente l’andamento dei lavori con sopralluoghi costanti, ha chiesto riscontri puntuali sullo stato di avanzamento dell’opera - spiegano dal Comune - In occasione dell’incontro, l’impresa ha confermato l’effettivo ritardo rispetto al cronoprogramma contrattuale".

Rimane ferma la scadenza contrattuale del 13 luglio e pertanto le clausole previste dal contratto relative a eventuali sanzioni e penali per il mancato rispetto dei termini. Il collaudo è confermato per lunedì 21 luglio.

A partire da martedì 5 agosto sarà garantita l’apertura al transito pedonale e a senso unico in uscita da Cairo con limitazione di portata. Seguirà, una volta maturati i calcestruzzi e completate le lavorazioni residue, la riapertura definitiva a doppio senso.

"L’Amministrazione comunale è consapevole dei disagi arrecati ai cittadini e si scusa sinceramente per l’attesa prolungata, assicurando il massimo impegno per arrivare quanto prima alla riapertura completa dell’infrastruttura in condizioni di piena sicurezza - aggiungono dal Comune - Per garantire la massima trasparenza e condivisione, verrà convocata in settimana la Commissione Lavori Pubblici, al fine di aggiornare in modo ufficiale i consiglieri comunali sullo stato dei lavori relativi al Ponte Italia 61 e agli altri cantieri attualmente attivi sul territorio. L’Amministrazione continuerà a informare puntualmente la cittadinanza sugli sviluppi".