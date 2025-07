Lavori al tetto, maxi allagamento in via Istria a Savona: condomini evacuati (FOTO e VIDEO)

Appartamenti allagati nelle palazzine ARTE di via Istria, a Savona, dopo il violento acquazzone che si è abbattuto durante l'allerta gialla. Nel complesso abitativo sono in corso lavori per il rifacimento del tetto (e realizzazione di nuovi alloggi nel sottotetto), ma oggi non è stata applicata alcuna telonatura o copertura per evitare l'impatto delle piogge.

E' stato invece avviato dai vigili del fuoco un intervento con un'idrovora e un'impermeabilizzazione temporanea, dopo le segnalazioni. L'acqua ha allagato diverse unità abitative.

Alcune persone sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni e hanno trovato una collocazione temporanea in albergo. Sul posto presente anche la polizia locale.

"Avevo detto di mettere i nylon vista l'allerta ma non sono intervenuti e questo è il risultato - ha detto un condomino - Da stamattina si è allagato tutto: le scale, gli ascensori, gli appartamenti. In alcune abitazioni è venuto giù l'intonaco e altre sono praticamente distrutte. Ho chiesto anche ai vigili del fuoco di rimuovere due bombole da 25 chili per precauzione".

Uno scenario, quindi, quasi apocalittico con la pioggia che a cascata scende dalle scale, le persone che con la scopa cercano di far uscire l'acqua dagli appartamenti e un tetto totalmente scoperto che ha dato il la ad un disastro preannunciato.