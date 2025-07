Neutralizzata la bomba d'aereo a Villanova: gli artificieri hanno rimosso le spolette con l'attrezzatura "swordfish" (FOTO)

Sono terminate nel primo pomeriggio di oggi le operazioni, condotte dagli artificieri dell’Esercito per la neutralizzazione di una bomba d’aereo da 1.000 libbre, circa 450 kg., rinvenuta all’Aeroporto di Villanova d’Albenga.

Coordinati dalla Prefettura e dopo la completa evacuazione dei residenti, gli artificieri del 32° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina “Taurinense” hanno proceduto alla rimozione delle spolette impiegando la cosiddetta “swordfish”, un’attrezzatura specialistica e tecnologica, che con un getto ad alta pressione di una miscela di acqua e sabbia, permette di tagliare perpendicolarmente gli organi sensibili dell’ordigno, rendendoli inoffensivi. Completate le operazioni di despolettamento, l’ordigno è stato trasferito nella cava di Zuccarello per il successivo brillamento.

L'Esercito, con i suoi genieri, è sempre in prima linea al servizio del Paese, come dimostrano le operazioni quotidiane di bonifica del territorio da residuati bellici. In particolare, il 32° Reggimento Genio Guastatori, responsabile della bonifica in Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, negli ultimi due anni ha neutralizzato quasi 200 ordigni nella sola Liguria, regione particolarmente coinvolta negli avvenimenti dell'ultimo conflitto mondiale.

Grazie all’addestramento costante (oltre dieci le esercitazioni complesse a cui ha partecipato il Reggimento nel solo 2024) e alla disponibilità di tecnologie all’avanguardia, i Guastatori del 32° costituiscono una pedina specialistica fondamentale a supporto della collettività e del Paese.