"Nel Sole": nuovo singolo per i savonesi Dagma Sogna

“Nel Sole” è il nuovo singolo della band savonese Dagma Sogna. Presenza e assenza, luci e ombre, tangibilità ed immaginazione sono gli aspetti dell’amore raccontati in questa canzone in un crescendo strumentale che mette in risalto tutti i musicisti della band.

Un brano nato nel pieno del primo lockdown, in un momento in cui le distanze imposte hanno limitato molto le attività del gruppo: "Durante la quarantena siamo riusciti ad aggrapparci ad immagini e sensazioni per fotografare, in maniera indelebile, il nostro vissuto da quella finestra che osservava lo scorrere dei giorni in bilico tra incertezza e speranza" commentano a una sola voce i componenti della band.

Bio:

I Dagma Sogna sono una band pop-rock nata in provincia di Savona. Nel 2016 pubblicano il debut album “Frammenti di identità” che unisce linee cantautorali e venature rock, a cui segue il secondo "Tratti Di Matita" del 2018.

Nel 2019 l’ingresso di Davide Crisafulli alla voce asseconda - e poi guida - il desiderio della band di esprimere sonorità più dure e vicine al background dei musicisti.

Nello stesso anno arriva l'EP "Grattacieli Di Carta" che, insieme al videoclip di “Cometa”, primo singolo estratto, ottiene un ottimo riscontro.

La promozione del disco è supportata da un'intensa attività live che vede la band sul palco insieme ad artisti come Omar Pedrini e Vittorio De Scalzi dei New Trolls. L'EP viene anche presentato da Red Ronnie negli studi del Roxy Bar.

Il terzo full-length, “Interno 11”, è stato registrato presso il Greenfog Studio di Genova da Mattia Cominotto (Meganoidi, Tre Allegri Ragazzi Morti, Punkreas), mixato a Torino da Ale Bavo (Subsonica, Linea77, Levante) e masterizzato a Imperia da Giovanni Nebbia presso l’Ithil World Mastering & Recording Studio.

Il 29 Gennaio 2021 pubblicano il singolo "Nel Sole" che anticipa il nuovo disco "Interno 11" in uscita il 19 Febbraio e distribuito da Artist First per Dischi Sotterranei.