Governo, il senatore Ripamonti augura buon lavoro ai ministri della Lega: "Con loro sicura sinergia per Liguria"

"Buon lavoro ai ministri della Lega che hanno ottenuto tre ministeri importanti. In particolare sono molto contento delle nomine di Giancarlo Giorgetti al Mise e Massimo Garavaglia al nascituro ministero del Turismo anche come vicepresidente della commissione Industria Commercio e Turismo al Senato. Mi piace ricordare anche l’ assessorato regionale allo sviluppo di Andrea Benveduti e la fresca nomina di Roberto Moreno all’ Agenzia del Turismo, una filiera Lega sugli asset strategici per la Liguria. I notri ministri sanno che la Liguria è una regione su cui possono contare, e sono sicuro che dal loro lavoro ne uscirà ancora più rafforzata. Siamo in un momento storico importante; sono sicuro che i tre ministri della Lega sapranno fare la differenza per qualità e quantità del lavoro. Rilancio industriale, aree di crisi complesse, sviluppo economico, crisi del settore del turismo e del commercio sono in ottime mani con i nostri ministri al governo; io, come sempre, sono pronto per questa stimolante sfida capace di rilanciare anche la nostra economia regionale".