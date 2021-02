Savona, rinviata la riapertura delle visite al complesso museale della Cattedrale dell'Assunta

Con il ritorno della Liguria in zona arancione è stata annullata la prevista e annunciata riapertura del Complesso museale della Cattedrale di N.S. Assunta a Savona.

Le visite avrebbero dovuto ripartire da oggi, lunedì 15 febbraio, ma saranno sospese almeno fino al 28 febbraio, data che attualmente segna la fine del periodo di restrizioni intermedie per la nostra regione.

In attesa di una auspicabile prossima riapertura, restano comunque allestite nella Cappella Sistina e negli appartamenti di Pio VII, le opere dello scultore Andrea Salvatori nell’ambito della mostra “diffusa” (allestita anche nella Pinacoteca civica di Savona e ad Albissola Marina al Muda e nello spazio “Lavanderia” dell’associazione Ruga), “Intorno a Michelangelo” che è stata prorogata fino al 4 aprile.

“Durante la chiusura forzata il complesso museale continua a comunicare bellezza utilizzando l’esterno della facciata purtroppo offuscato dalle irrinunciabili impalcature edilizie: come Cattedrale e Chiesa Madre proviamo a tenere alto il percorso spirituale oltre che artistico – spiega la professoressa Silvia Ivaldi, responsabile del Complesso museale dei Duomo – rimossa l’Adorazione dei pastori di Bernardo Castello legata alle festività natalizie, questa settimana, l’inizio della Quaresima vedrà affisso al 5 portale un cielo azzurro di lancio a questo periodo di preparazione alla Pasqua segnato ulteriormente da imposte restrizioni”.

“Inoltre il visitatore che sosta al cancello ancora chiuso del Chiostro francescano trova un interessante novità in bacheca: un QR Code permette infatti di visitare virtualmente con pregevoli immagini la nostra straordinaria Cappella Sistina – conclude – e come sempre ci continua la Cattedrale dove l’atmosfera spirituale è accompagnata dal tripudio di opere artistiche sempre preziose per una sosta”.