Coronavirus: 194 nuovi positivi in Liguria, 34 i casi nel savonese

Numeri sostanzialmente stabili, nella nostra regione, in relazione al rapporto tamponi-positivi quest’oggi. Sono infatti 194 i nuovi positivi al Covid-19 a fronte di 2.312 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (ai quali si aggiungono altri 1.306 tamponi antigenici rapidi), ovvero uno ogni 11,81 pari al 8,39%.

Nella nostra provincia sono 34 i nuovi contagiati mentre sono 27 nell'imperiese, 117 a Genova e 13 a Spezia. Tre i nuovi positivi non riconducibili alla residenza in Liguria. Sono 7 i morti, segnalati in un arco temporale che va dal 7 febbraio ad oggi, nessuno nella nostra provincia.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 875.098 (+2.312)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 72.601 (+1.306)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 74.009 (+194)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.774 (-76)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1069 (-13)

Savona 1.009 (-40)

Genova 2.617 (-16)

La Spezia 780 (-4)

Residenti fuori regione o estero 123 (-3)

Altro o in fase di verifica 176 (-)

Totale 5.774 (-76)

Ospedalizzati: 655 (+2); 61 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 122 (+1); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 94 (-1); 10 (-) in terapia intensiva

San Martino - 154 (+1); 23 (-) in terapia intensiva

Galliera - 48 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 1 (-1); nessuno (-1) in terapia intensiva

Asl 3 - 77 (+2); 5 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 44 (-1); 10 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 115 (+1); 5 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.396 (+34)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 64.713 (+263)

Deceduti: 3.522 (+7)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 2.508 (-9)

Asl 2 – 1.024 (+12)

Asl 3 - 1.095 (-232)

Asl 4 - 292 (-2)

Asl 5 – 650 (-35)

Totale 5.569 (-277)

Dati vaccinazioni 15/2/2021 ore 16

Consegnati: 114.790

Somministrati: 87.529

Percentuale: 76%

Asl 1 - 11.804 dosi effettuate; 5.825 richiami; 104 oggi

Asl 2 - 15.508 dosi effettuate; 7.010 richiami; 378 oggi

Asl 3 - 21.954 dosi effettuate; 9.745 richiami; 456 oggi

Asl 4 - 9.103 dosi effettuate; 4.046 richiami; 144 oggi

Asl 5 - 9.687 dosi effettuate; 4.005 richiami; 342 oggi

Galliera – 2.969 dosi effettuate; 1.435 richiami; 108 oggi

Gaslini - 4.502 dosi effettuate; 2.214 richiami; 258 oggi

San Martino - 8.853 dosi effettuate; 4.092 richiami; 392 oggi

O.E.I. - 967 dosi effettuate; 455 richiami; 0 oggi

Totale dosi effettuate - 85.347; 38.827 richiami; 2.182 oggi