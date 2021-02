Politica |

Savona 2021, il dott. Giusto plaude alle proposte di Amoretti: "Sanità e Cultura importanti per i savonesi"

Il presidente del Consiglio Comunale ha apprezzato il programma in dieci punti presentato dall'ex vicesindaco

"Mi pare essenziale che il probabile candidato Sindaco Ingegnere Amoretti abbia preso in considerazione alcune problematiche che considero particolarmente importanti per la cittadinanza savonese: la Sanità e la Cultura". Arriva dall'attuale presidente del Consiglio Comunale della città della Torretta, il dottor Renato Giusto, il primo messaggio di apprezzamento e sostegno alle proposte dell'ex vicesindaco Dario Amoretti che ha lanciato le sue idee di programma per l'amministrazione della città (LEGGI QUI). Innanzitutto partendo da quella sanità considerata dal dottor Giusto "un campo che da sempre ho tentato di difendere a ogni costo e in qualsiasi veste, perché le scelte che sono state fatte nell'ultimo decennio hanno rovinato il Sistema Sanitario Nazionale, regionale e provinciale in modo veramente inaccettabile: la medicina del territorio, soffocata dalla burocrazia, è stata ridimensionata gravemente (chiusura ambulatori territoriali etc.) e i risultati si sono purtroppo visti in questo momento di pandemia". "I servizi ospedalieri tagliati e limitati (Pronto Soccorsi chiusi, Punti Nascita chiusi, centri ictus mai aperti, i servizi diagnostici RX MOC TAC RMN sottoutilizzati) e con un ospedale San Paolo da difendere" aggiunge il presidente regionale dello Smi. La cultura poi è il secondo grande tema trattato in maniera apprezzabile secondo Giusto, secondo cui "una Città si esalta tramite la conoscenza profonda della storia della Città stessa". "La ceramologia, per esempio, va conosciuta profondamente per incentivarne la produzione e permettere la raccolta e conservazione dei manufatti antichi. La ceramica dal 1.500 è uno dei prodotti locali più apprezzati e venduti nel mondo e conservata in tutti i musei nel mondo. La conoscenza quindi profonda della storia Cittadina serve a sottolineare le usanze e i costumi del popolo" conclude Giusto.

Redazione

