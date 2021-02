Stop impianti sciistici, Olivieri: "A meno di 13 ore dalla riapertura non è comprensibile, né logico"

"In Provincia di Savona non ci sono impianti sciistici, ma siamo confinanti con Provincia, Cuneo, e Regione Piemonte Tutta che ha una parte importante del proprio sistema collegato a questo 'settore', che economicamente interessa 'tanto e tanti'" commenta il presidente della Provincia di Savona e sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri.

"Sono orgoglioso di fare parte, per scelta e perché scelto, del mondo delle Istituzioni, e sono, per natura e convinzione, profondamente rispettoso delle decisioni di quelle superiori. Ma così, a meno di 13 ore, "non va", non è comprensibile, non è logico".