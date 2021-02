Tajani coordinatore nazionale di Forza Italia, Bagnasco: "Berlusconi ha fatto la scelta migliore"

“Silvio Berlusconi ha fatto la scelta migliore. Nominando Antonio Tajani coordinatore nazionale di Forza Italia, il fondatore e presidente del nostro movimento politico ha puntato sulla competenza, l’equilibrio e la riconosciuta autorevolezza in campo nazionale, europeo ed internazionale. Esprimo quindi le mie più vive congratulazioni all’amico Antonio, a cui mi lega uno stretto rapporto di stima e collaborazione. Sono certo che grazie al suo lavoro Forza Italia potrà non soltanto continuare a crescere e rafforzarsi sul territorio, ma anche offrire attraverso i suoi ministri, coordinati da Tajani, un contributo di qualità all’azione del governo Draghi”. E’ quanto dichiara Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia in Liguria.