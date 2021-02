Vaccarezza (Cambiamo): "Draghi male la prima, peggio ancora la seconda"

"'Lasciate ogni speranza, o voi ch'entrate'. Ci aveva visto bene, il sommo Poeta. Perché se mi guardo intorno oggi, non mi viene in mente nessun'altra espressione. Non c'è bisogno di tornare molto indietro nei ricordi di questa pandemia e della sua relativa, improvvisata e superficiale gestione. Però, almeno negli ultimi giorni, ho pregato affinché il pasticcio dello scorso fine settimana che potremmo definire 'il pasticcio di San Valentino' fosse l'ultimo, raffazzonato atto di un Governo totalmente allo sbando. Chiudere alla ristorazione in un momento in cui una pausa pranzo poteva dare una boccata di ossigeno alla nostra economia è stato davvero un gesto incomprensibile, che ha ottenuto come unico risultato l'esasperazione di una categoria ridotta allo stremo delle forze, oltre, notizia di pochi minuti fa, qui in Liguria, il blocco della Sopraelevata Aldo Moro per far valere le loro (sacrosante) ragioni. Ho sperato che il Dott.Draghi desse un segnale di cambiamento vero e proprio ed accogliesse la richiesta di Regione Liguria di far entrare la nostra terra in zona arancione domenica sera e non sabato, richiesta, invece, rispedita al mittente". Così Angelo Vaccarezza, capogruppo in Regione di "Cambiamo".

"Un cambiamento c'è stato, a onor del vero. In peggio, però - prosegue Vaccarezza - A meno di 24 ore dalla riapertura degli impianti sciistici, una nuova chiusura, un nuovo blocco. Badate bene. Riapertura impianti non è solo l'immagine dello sciatore felice e della famiglia in vacanza che molti hanno. Riapertura impianti vuol dire personale assunto per la stagione, acquisto merci di ogni genere per mantenere attivo l'intero comparto turistico della montagna, vuol dire programmazione di ogni attività, vuol dire movimentazione di aziende per le forniture, vuol dire una parte dell'economia dei territori coinvolti nuovamente paralizzata da decisioni prese nel giro di qualche ora. Il concetto va ben oltre i confini geografici. Moltissimi sono infatti i liguri che trovano impiego nel comparto del turismo invernale. Mi chiedo come vengano fatte le valutazioni sulle chiusure che, sia chiaro se è necessario vanno fatte, ma non così. Comunicare una determinazione simile a meno di 24 h dall'apertura, significa: non avere assolutamente la cognizione della realtà in cui viviamo; non avere la minima comprensione di quanto lavoro ci sia, di quanta speranza ci sia dietro ogni attività che contava di riaprire nella giornata di oggi. È troppo chiedere rispetto degli imprenditori del settore? È troppo pretendere serietà da un Governo che invece di agire con assennatezza e programmazione, dispone aperture e chiusure senza un minimo di rispetto per il pane lo suda rischiando del proprio?".