Covid, inizio campagna vaccinale ad Albenga: prosegue l’allestimento della tensostruttura

Il comune di Albenga sta ponendo in essere gli ultimi interventi alla tensostruttura sita a Vadino in vista dell’inizio della campagna vaccinale previsto per il prossimo 17 febbraio.

“Continuano gli interventi presso la Tensostruttura di Campolau necessari per garantire il regolare inizio della campagna vaccinale ad Albenga. Un ringraziamento va a tutti coloro che, consapevoli che questa al momento deve essere la priorità, si stanno adoperando in tal senso - afferma il sindaco Riccardo Tomatis - Ricordiamo che l’Asl dopo attente valutazioni ha ritenuto la tensostruttura di Campolau la più idonea sia per la dimensione degli spazi che per la facile accessibilità e per la presenza del parcheggio adiacente alla stessa. Massima la comprensione delle società sportive che dovranno riorganizzare le loro attività, ma che, consapevoli dell’importanza della scelta, si sono dimostrate immediatamente collaborative”.

A tal proposito il direttivo dell’ASD Basket Albenga sottolinea: “La società Asd Basket Albenga nel dichiararsi estranea alle polemiche emerse nei giorni scorsi, ritiene che l'iniziativa vaccinale risulti prioritaria visto l'attuale quadro sanitario. Attesta inoltre l'attenzione nel tempo del Comune di Albenga alle problematiche dello sport ed è fiduciosa che lo stesso Comune troverà una rapida soluzione per consentire l'allenamento dei nostri ragazzi come peraltro assicurato nei recenti incontri".

"Un ringraziamento particolare va, inoltre, ai nostri tecnici comunali, all’ufficio informatica, agli operai, ai nostri elettricisti e alla Polizia Locale per aver collaborato nell’allestimento degli spazi al fine di renderli idonei ad eseguire le vaccinazioni in sicurezza - conclude il primo cittadino - Un ringraziamento anche a Rocketway che, nel contesto del rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Albenga, ha fornito gratuitamente la connettività nella tensostruttura”.

Indicazioni tensostruttura di Campolau situata in zona Vadino (regione S. Clemente): provenendo dal centro città, superato il Ponte Viveri (Ponte Rosso) occorre girare a destra verso via del Molino quindi imboccare via Viveri e svoltare poi a destra o via Romagnoli e svoltare a sinistra per accedere al parcheggio che si trova proprio davanti all’ingresso della Tensostruttura dove saranno effettuati i vaccini. L’Ufficio viabilità e segnaletica della Polizia Locale di Albenga ha posizionato la cartellonistica da seguire per arrivare agevolmente all’entrata del Centro Vaccinale.

Modalità di prenotazione: per effettuare la prenotazione in tutti i casi è necessario avere sotto mano la propria tessera sanitaria, con anche il proprio codice fiscale. Ecco come: - prenotovaccino.regione.liguria.it attraverso pc o tablet o smarphone sarà possibile prenotare a partire dalle ore 23.00 del 15 febbraio collegandosi al sito;- numero verde 800 938818 - Sarà possibile prenotare attraverso il call center dalle ore 6.00 del 16 febbraio. Il 16 e il 17 febbraio il call center sarà dedicato alla prenotazione delle vaccinazioni: non sarà possibile prenotare le altre tipologie di prestazioni salvo quelle urgenti; - sportelli CUP/sportelli ASL2 – La prenotazione sarà possibile a seconda degli orari di apertura delle diverse sedi (indicati sul sito https://www.asl2.liguria.it/prenotazioni-e-ticket/sportelli-cup.html). Il 16 e 17 febbraio gli sportelli non sarà possibile prenotare le altre tipologie di prestazioni salvo quelle urgenti.