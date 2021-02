Vaccinazioni anticovid: ecco come prenotarsi

La Regione Liguria ha reso note le modalità di prenotazione per il vaccino contro il Covid-19:

On line:

canale informatico attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it dalle 23 di questa sera.



Da domani:

numero verde per la prenotazione del vaccino è 800 938818:

domani, 16 febbraio, attivo dalle 6 alle 20;

nei giorni successivi dalle 8 alle 18



Sportelli cup e sportelli asl/ospedali



attraverso questi 3 canali è prevista una ‘prenotazione intelligente’:

• domani 16 febbraio la prenotazione sarà dedicata agli over 90

• mercoledì il 17 febbraio la prenotazione anche agli over 85

• dal 18 febbraio potranno prenotare tutti i cittadini con più di 80 anni



Dai prossimi giorni sarà possibile prenotare anche i medici di medicina generale e le farmacie.



Al momento della prenotazione della prima dose, verranno comunicati anche data e orario per la somministrazione del richiamo; con la conferma della prenotazione contestualmente alla somministrazione della prima dose.



Le asl stanno organizzando dei vaccine day nei piccoli comuni: la comunicazione agli over80 è a carico dei sindaci.



Gli anziani residenti in questi comuni ovviamente non devono prenotarsi, così come le persone over80 non deambulanti che saranno contattate dalle asl per il vaccino al domicilio e gli anziani dimessi dagli ospedali per patologie diverse dal covid (le dimissioni devono essere successive all’avvio della vaccinazione per la loro fascia di età)



importante:

il numero verde cup 800 098 543 non sarà attivo domani, martedì 16 e mercoledì 17 febbraio perché tutti gli operatori saranno dedicati alle prenotazioni dei vaccini anti covid per gli over 80.