Albenga, prosegue la rimozione di veicoli abbandonati: 4 mezzi rimossi da via Parri

Nella giornata di ieri (lunedì 15 febbraio, ndr) gli agenti dell’Ufficio della Polizia Locale amministrativa di Albenga hanno provveduto alla rimozione di 4 veicoli in evidente stato di abbandono presenti in via Parri. Si tratta di una Volkswagen Vaneo, una Fiat Multipla, una Fiat Stilo e una Volkswagen Golf.

Sono stati inoltre demoliti 2 ciclomotori privi di targa, uno in via Torino e l’altro in zona mare e una macchina francese (tipo Ford) in sosta in piazza Sacco e Vanzetti.

La Polizia Locale, dopo aver provveduto ad effettuare le opportune verifiche sui mezzi al fine di cercare di risalire ai proprietari ed espletato tutte le procedure del caso, trascorse le tempistiche previste dalla normativa in vigore, hanno provveduto come da disposizioni normative.

Afferma l’Assessore alla Polizia Locale, Mauro Vannucci: “Questi interventi sono importanti per il decoro cittadino e danno una risposta a molti residenti che segnalano la presenza di veicoli in stato di abbandono che occupano per mesi lo stesso parcheggio. Ringrazio la polizia locale impegnata in molteplice e diverse attività sul territorio”.