Meteo, l'ondata di freddo lascia la Liguria: temperature più miti nella notte

Questa mattina nuvolosità diffusa interessa la Liguria con schiarite che interessano soprattutto le zone più a Ponente della regione, in particolare quelle interne. Tra la notte e le prime ore della mattinata precipitazioni d’intensità debole hanno interessato il centro Levante (cumulata oraria massima 6 millimetri a Viganego-Bargagli, Genova). Dalla mezzanotte le cumulate massime sono: 24.4 a Cichero (San Colombano Certenoli, Genova), 23.2 a Viganego (Bargagli, Genova), 21.2 a La Foce-Monte Viseggi (La Spezia).

I venti sono settentrionali a Ponente, prevalentemente meridionali sul centro Levante anche forti con raffiche: toccati i 74.9 km/h a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) e 68.0 a Fontana Fresca (Sori, Genova). Il mare è molto mosso.

Oggi si può dire che l’ondata di freddo che ci ha interessati da venerdì scorso sia definitivamente terminata. La rete Omirl segnala, infatti, solo due valori sottozero: sono quelli delle stazioni in quota dell’imperiese, Colle di Nava (Pornassio) e Colle Belenda (Pigna) dove si sono raggiunti -0.6 gradi. Le minime nelle altre province: Monte Settepani (Osiglia, Savona) 0.5, Pratomollo (Borzonasca, Genova) 0.9, Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) 2.8. Queste invece le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 11.2, Savona Istituto Nautico 9.3, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.6, La Spezia 8.4.

Le previsioni per i prossimi giorni nel bollettino diramato da Arpal: oggi, mercoledì 17 febbraio, precipitazioni sparse, più insistenti sul Centro Levante, dove potranno verificarsi quantitativi localmente significativi (maggiori di 20 millimetri in 12 ore), specie sulla zona C. Domani, giovedì 18 febbraio, precipitazioni sparse, più insistenti sul Centro della regione, dove potranno verificarsi quantitativi localmente significativi (maggiori di 20 millimetri in 12 ore), specie sulla zona B. Venerdì 19 febbraio nulla da segnalare.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.