La Croce Bianca di Savona e l'Istituto Comprensivo I ancora a braccetto con il progetto "Io bambino: piccolo ma grande volontario"

Dopo il grande successo del 2024 con la partecipazione di 550 bimbi, il progetto "Io bambino: piccolo ma grande volontario" tra l'Istituto Comprensivo Savona I e la Croce Bianca di Savona per coinvolgere i bambini nel mondo della pubblica assistenza e del volontariato, prosegue quest'anno con la novità dell'inserimento oltre alle scuola dell'infanzia e primaria anche delle classi delle scuole secondarie di primo grado.

A braccetto quindi continueranno ad andare la scuola e la Croce savonese che continueranno ad illustrare ai più piccoli in diverse tappe cosa avviene all'interno della sede, come vengono gestite le emergenze, l'importanza del Numero Unico di Emergenza Europeo 112 (NUE) e da questa edizione per le scuole media verrà introdotto il tema del BLS, il primo soccorso con il massaggio cardiaco.

"Riteniamo sia importante dare un'infarinatura anche alla luce di ciò che è successo lo scorso anno (uno studente del liceo ha salvato una compagna di classe che aveva avuto un arresto cardiaco. ndr), perchè prima interveniamo e prima riusciamo a dare un soccorso - ha spiegato il milite Luca Briano che si occupa del progetto insieme a Michael Gerundo con l'aiuto di Eugenia Pastorino. Tania Pellegrino e Daniela Marino - anche quest'anno faremo vedere l'ambulanza e abbiamo preparato per le classi slide divertenti con un discorso introduttivo. Porteremo inoltre il manichino per fare il massaggio cardiaco e il defibrillatore da simulazioni".

"I bambini l'anno scoro sono stati veramente delle spugne su quello che gli abbiamo raccontato - ha continuato Briano che ha ricordato un episodio capitato durante un soccorso - siamo invervenuti in via Verdi per soccorrere una persona ma dalla centrale non avevamo informazioni sul punto preciso allora alcuni bambini si sono avvicinati per spiegarci dove fosse. E' stata una bella soddisfazione".

Gli incontri si svolgeranno da martedì 4 febbraio nella scuola secondaria di primo grado di Via Verdi e successivamente tutti i martedì e giovedì di febbraio sempre in via Verdi e a Lavagnola. Dal 4 marzo fino a metà aprile spazio alla scuola dell'infanzia e primaria. A collaborare con la Croce Bianca e le scuole anche la polizia locale.

"E' ancora più emozionante vederli trasformare quello che gli abbiamo insegnato e usarlo nel gioco. E' diventato quasi un automatismo - prosegue la maestra Maura Marino che si occupa del progetto insieme a Luana Formento con la collaborazione delle maestre del comprensivo - Se da questo progetto si potranno trovare nuovi volontari ancora meglio". La maestra ha ricordato anche il progetto Renzino Astengo, realizzato dall'associazione Cresc.I con l'Asl savonese (Pediatria, 118, Cardiologia) che prevede la formazione di studenti e insegnanti all'intervento d'urgenza. Spazio anche al progetto di alternanza scuola lavoro grazie alla presenza delle studentesse del liceo classico e linguistico Chiabrera-Martini e le spiegazioni in inglese e spagnolo di ciò che viene proposto in italiano.

Spazio poi anche al "contest-sfilata" delle classi. Ogni classe partecipante dovrà creare ed indossare una "divisa" che richiami quella utilizzata dai militi volontari. I colori dovranno essere: arancione, bianco e blu (o comunque il più affini possibile alla divisa da militi soccorritori). Al termine della manifestazione verranno premiati: 1 - La divisa più bella; 2 - Il gruppo più folcloristico; 3 - Il gruppo più chiassoso.

Verrà proposto a tutte le scuole partecipanti al progetto, del Comprensivo I, di preparare un vero e proprio spettacolo sul tema del soccorso e del volontariato. Le classi avranno carta bianca sulla creazione che presenteranno durante l'evento conclusivo che dovrebbe svolgersi venerdì 30 maggio.

Il corteo sarà seguito dai mezzi dei carabinieri, polizia, vigili del fuoco, guardia di finanza, protezione civile, alpini e Croce Bianca.