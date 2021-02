Boom agenzie di web-marketing: ecco i servizi più richiesti online

Una delle conseguenze dirette dell’emergenza sanitaria e dei lockdown è la maggiore attenzione delle persone nei confronti del web. Non a caso i dati pubblicati dall’Osservatorio B2B del Politecnico di Milano sull’eCommerce hanno analizzato come sul web siano arrivati ben due milioni di consumatori in più, ovvero persone che non avevano mai acquistato online prima del 2020. Questo dato è una piccola testimonianza di come il web sia cambiato, accogliendo anche chi lo reputata un luogo difficile da comprendere o di cui fidarsi poco.

Il decollo delle attività online post-lockdown

Lo stesso vale per gli esercenti, per i liberi professionisti e gli imprenditori che hanno capito l’importanza della rete e si sono avvicinati sempre più al sito web, all’eCommerce o alla gestione professionale dei canali social. Ecco perché abbiamo condotto una piccola ricerca su quali sono i servizi più richiesti dalle agenzie specializzate. Ne abbiamo parlato con gli esperti di SWJ WEB MARKETING dei fratelli Joel e Roger Pagini, un’agenzia che offre servizi di consulenza e gestione per siti web, canali social e molto altro ancora. Si tratta di una realtà estremamente popolare e affermata, di cui ha parlato anche Millionaire in questo articolo.

La SEO figura tra gli interventi più richiesti

Tra le richieste più gettonate figura l’ottimizzazione dei siti web sui motori di ricerca, meglio nota come SEO. Molte persone hanno aperto un eCommerce ma si sono subito rese conto che non basta avere uno shop elettronico per vendere. Ecco perché tra le consulenze e i servizi più richiesti figurano tutte le attività mirate al posizionamento sui motori di ricerca che, nel gergo tecnico, figurano sotto l’ambito della Search Engine Optimization.

Si tratta di un grande ambito di intervento che comprende interventi tecnici che non riguardano solo il sito web da posizionare ma anche la costruzione della sua rilevanza e, quindi, di un’immagine curata e apprezzata. Ecco perché gli interventi sulla SEO si accavallano a quelli sulla SEM, una branca che rientra in questo grande mondo del posizionamento sui motori di ricerca. Cresce dunque l’attenzione per le campagne a pagamento su Google e gli imprenditori hanno maturato la consapevolezza per cui un sito web sia un mezzo importante ma che va alimentato e curato quotidianamente.

Internet come opportunità anti-crisi

Assieme alle richieste di ottimizzazione e posizionamento dei siti web sui motori di ricerca le agenzie specializzate del nostro Paese hanno rilevato una domanda in crescita rispetto alla gestione professionale degli altri canali di comunicazione e marketing, ovvero i social network e l’e-mail marketing. Questi due strumenti, infatti, possono portare ottimi risultati sul fatturato se abbinati anche a interventi SEO focalizzati e ben assestati.

Nonostante i tempi siano bui e difficili da comprendere, quindi, gran parte degli imprenditori e dei professionisti italiani hanno dimostrato di credere nella potenza del web quale alternativa all’acquisto in presenza e a tutte quelle attività che, almeno fino alla prossima estate, saranno ancora vietate. Internet ha dimostrato di essere un aiuto all’economia del Paese e non solo un mondo anarchico e difficile da gestire come molti lo avevano sempre considerato.