Un'altra giornata di "Caligo" in Liguria: la riviera avvolta dalla nebbia di mare

Per la Liguria un'altra giornata di caligo, la nebbia marina che in genere si verifica quando arriva la bella stagione.



Un fenomeno non così inconsueto dalle nostre parti: è il risultato dell'incontro fra le masse d'aria molto mite e l'acqua fredda del mare che, con condizioni di scarsa ventilazione al suolo, provoca la condensazione di nubi a livelli altimetrici molto bassi.



Anche la provincia di Savona è stata avvolta dal caligo, come testimoniano le immagini. Sono infatti tante le persone che si sono fermate ad ammirare e fotografare la nebbia di mare.