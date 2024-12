Concerto per la Pace: gli “Angeli della Musica” emozionano Borgio Verezzi

Una serata di emozione, musica e solidarietà si è svolta ieri sera nella suggestiva cornice della Chiesa di San Pietro Apostolo. Il “Concerto per la Pace”, fortemente voluto da Don Carmelo Galeone, ha regalato al pubblico un’esperienza unica e toccante, unendo la comunità di Borgio Verezzi ai giovani musicisti provenienti da Odessa, in Ucraina.

Tutti loro possono vantare successi tra concorsi e festival musicali: “Grazie alla nostra musica riusciamo momentaneamente a non pensare alla situazione che riguarda il nostro Paese, quando suoniamo è come se la guerra non esistesse” hanno confidato al termine della serata, conclusa con gli interventi finali di Don Carmelo e del sindaco Renato Dacquino.

"Grazie alla Parrocchia per aver reso possibile questo bellissimo momento di incontro, musica e pace, accogliendo con gioia nella nostra bella chiesa questi giovani musicisti ucraini costretti a vivere nella quotidianità il dramma della guerra - si legge nella pagina Facebook istituzionale del Comune - viva il borgo è anche questo: non dare mai per scontato il patrimonio ereditato dalla storia della nostra comunità, ma valorizzarlo, apprezzarlo e custodirlo, ricordando i tanti paesi senza pace nel mondo dove monumenti, chiese e opere d'arte vengono distrutti insieme alla vita e alla libertà. Grazie 'Angeli' per averci donato il vostro canto di Pace".