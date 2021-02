Gioielli usati e rigenerati, tutto ciò che dobbiamo sapere prima di vendere o acquistare

E’ possibile vendere i propri gioielli usati?

Inutile negarlo, tutti noi in casa abbiamo una vecchia scatola all’interno della quale vi sono decine di preziosi che non indossiamo più da molto tempo ormai, e che ogni giorno ci promettiamo di rivendere alla prima occasione utile, di modo tale da poterne acquistare di nuovi o semplicemente sbarazzarcene avendo un ritorno economico.

Giunti a questo punto della situazione, ci sorge spontaneo anche chiederci a chi possiamo fare affidamento per ottenere una valutazione buona e per avere un ampio catalogo di scelta qualora volessimo acquistare nuovi pezzi.

Fortunatamente nel nostro paese sono presenti tanti compro oro professionali che mettono a disposizione questo servizio, primo fra tutti gioiellosicuro.it .

Possiamo trovare queste attività e contattare i gestori anche direttamente dal nostro computer, senza dover uscire di casa. Andiamo insieme a vedere come trovare i migliori punti e come funziona il processo di valutazione ed acquisto dei preziosi.

Come trovare il miglior compro oro

Come vi abbiamo appena accennato, nel nostro Paese sono presenti davvero tanti punti di vendita e acquisto diversi, che mettono a nostra disposizione molti servizi e vantaggi convenienti, come Gioiellosicuro.it

Per rivolgerci ad esempio a questo compro oro, tutto ciò che dovremo fare sarà accendere il nostro smartphone o computer, e tramite Google recarci sul sito ufficiale. Ricordiamoci che ogni professionista degno di tale nome mette a disposizione dei propri clienti uno spazio online attraverso il quale possa essere contattato.

Tornando a noi, una volta arrivati sul sito ufficiale potremo esplorarlo gratuitamente ed in totale libertà. Partendo dal catalogo di gioielli e preziosi in vendita, fino alla voce citanti le sedi presso le quali possiamo far valutare i nostri gioielli.

Per avere più informazioni o per dubbi o domande, in questo caso possiamo affidarci alla sezione di contatto. Ci basterà compilare il forum inserendo il nostro messaggio, ed infine aspettare la risposta del venditore. Senza dubbio un modo per vendere e comprare molto più efficiente, che permette di risparmiare tanto tempo prezioso.

Prima di scegliere un compro oro è buona norma dare un’occhiata anche alle recensioni della sua attività. Così facendo avremo la possibilità di scoprire i punti di forza ed i punti deboli ancora prima di dover mettere mano al nostro portafogli.

Come avviene la valutazione dei gioielli usati?

Desideriamo concludere questa breve guida all’acquisto di preziosi online, parlandovi propri del processo di valutazione dei nostri gioielli usati, che per molte persone rappresenta ancora un mistero.

Innanzitutto per effettuare la vendita sarà necessario aver compiuto il diciottesimo anno d’età, ed avere i propri documenti di identità a portata di mano. Dopodiché sarà il venditore ad occuparsi del resto in maniera completamente autonoma.

I nostri gioielli verranno pesati e analizzati attentamente, con lo scopo di permettere all’acquirente di farsi un’idea chiara e veritiera riguardo il valore di mercato. La pesatura verrà effettuata davanti al cliente, che potrà consultare le quotazioni dei metalli in tempo reale. Infine verrà proposto un prezzo d’acquisto, che saremo liberi di accettare o rifiutare.

Qualora l’operazione dovesse andare a buon fine, il tutto verrà documentato all’interno di un apposito registro che ogni compro oro è obbligato a tenere ed aggiornare quotidianamente.

Se il nostro gioiello ha un valore particolarmente alto, potrebbe venire richiesto anche il certificato di autenticità dello stesso. Questo per evitare la contraffazione o la rimessa in mercato di pezzi rubati o di illecita provenienza.