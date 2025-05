Incidente mortale a Celle, perdono la vita il figlio dell'ex sindaco Zunino e la fidanzata Giovanna Barreca

Una tragedia che fa piombare nuovamente nello sconforto e nel dolore più assoluto la comunità di Celle.

A perdere la vita nell'incidente mortale di via Postetta a Celle Ligure, a bordo della propria Seat elettrica, sono stati il 43enne Valerio Zunino e la compagna Giovanna Barreca.

Zunino, era il figlio dell'indimenticato Renato ex storico sindaco cellese dal 1975 fino al 1992 e dal 2009 al 2019, scomparso lo scorso 4 dicembre a 75 anni. Per anni era stato il titolare del negozio "Chiodo Schiaccia Chiodo" di via Colla e proprio a gennaio aveva annunciato la chiusura dell'attività. Attualmente lavorava nel Centro Chiavi Albert di Corso Ricci a Savona. Proprio lo scorso 6 maggio aveva compiuto gli anni. Nel 2018 fu uno dei primi commercianti che accettò come metodo di pagamento i bitcoin.

A bordo dell'auto la compagna Giovanna "Julie" Barreca esperta di cinema e di teatro, era particolarmente attiva e appassionata del mondo cinematografico e teatrale. Era presidente dal gennaio 2008 dell'associazione Kinoglaz ed era stata direttrice artistica di diversi eventi nel savonese.

Critica cinematografica di Radio Cinema e Nonsolocinema, era docente nei laboratori di alfabetizzazione all'immagine in diverse scuole della provincia. Diversi sono stati i cortometraggi realizzati durante i laboratori con gli studenti, due selezionati dal prestigioso Sottodiciotto del Film Festival di Torino nel 2008.

Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, intorno alle 11:30, all’altezza di via Postetta, dove l'automobile è stata trovata ai margini della carreggiata.

L’allarme è stato dato da un passante che stava passeggiando in zona.

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe avvenuto intorno alle 7. L’auto, proveniente in discesa da via Postetta, avrebbe improvvisamente perso il controllo, precipitando lungo la riva sottostante, ribaltandosi e schiantandosi con il tetto contro un albero. Dopo l’impatto, il veicolo si sarebbe rimesso sulle quattro ruote, rimanendo nascosto alla vista fino al ritrovamento avvenuto nella mattinata odierna.

Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Rossa di Varazze, la Croce Rosa di Celle, l’automedica, i carabinieri e la polizia locale. I sanitari, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Valerio e Giovanna a bordo del veicolo.

Presenti anche il Pm Massimiliano Bolla e gli inquirenti, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Anche il primo cittadino Marco Beltrame e il vicesindaco Francesco Sorrentino hanno raggiunto il luogo dell'incidente.