Tragedia a Celle Ligure, auto esce di strada e si ribalta: due morti (FOTO)

Un gravissimo incidente stradale è costato la vita a un uomo e una donna a Celle Ligure. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, intorno alle 11:30, all’altezza dell’incrocio tra via Natta e via Postetta, dove un’automobile (una Seat elettrica) è stata trovata ai margini della carreggiata. L’allarme è stato dato da un passante che stava passeggiando in zona.

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe avvenuto intorno alle 7 questa mattina. L’auto, proveniente in discesa da via Postetta, avrebbe improvvisamente perso il controllo, precipitando lungo la riva sottostante, ribaltandosi e schiantandosi con il tetto contro una quercia. Dopo l’impatto, il veicolo si sarebbe rimesso sulle quattro ruote, rimanendo nascosto alla vista fino al ritrovamento avvenuto nella mattinata odierna.

Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Rossa di Varazze, la Croce Rosa di Celle, l’automedica, i carabinieri e la polizia locale. I sanitari, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle due persone a bordo del veicolo.

Presenti anche il Pm Massimiliano Bolla e gli inquirenti, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Anche il primo cittadino Marco Beltrame e Il vicesindaco Francesco Sorrentino hanno raggiunto il luogo dell'incidente.