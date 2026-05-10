Andora a Fossano per Expoflora promuove gli eventi di maggio e la pista ciclabile

Trasferta a Fossano per promuovere “Tre motivi per visitare Andora” nelle prossime settimane: la fiera “Azzurro, Pesce d’Autore” (15-17 maggio), “Merenda nell’Oliveta” (23 maggio) e la pista ciclabile.

Questo il cuore della partecipazione di Andora alla fiera Expo Flora di Fossano, ospite del Comune e della locale condotta Slow Food.

L’assessore allo Sport Ilario Simonetta e l’assessore alla Valorizzazione delle Tradizioni Locali Monica Risso hanno animato un tavolo di degustazioni e presentato al pubblico gli eventi e le iniziative in programma nel mese di maggio, insieme alle attrazioni del territorio di Andora.

Tra i prodotti proposti, assaggi di olio extravergine d’oliva, pesto fresco e paté di olive di Andora e della Val Merula.

"Siamo grati al Comune di Fossano e alla condotta Slow Food che ogni anno ci offre questa importante vetrina, attraverso la quale possiamo far conoscere ai visitatori l’offerta primaverile ed estiva di Andora — hanno dichiarato gli assessori Risso e Simonetta — Registriamo sempre un forte interesse sia per i nostri prodotti enogastronomici sia, quest’anno, per la pista ciclabile, che sta suscitando attenzione e diventando un elemento distintivo del territorio".

Un ringraziamento è stato rivolto anche a Marco Barberis, referente della condotta Slow Food di Fossano, e agli organizzatori della manifestazione per l’accoglienza e per lo spazio dedicato ad Andora all’interno di una fiera che ogni anno richiama migliaia di visitatori.