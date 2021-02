A Mondovì arriva il “Fuori Tutto” invernale

Prove di primavera… A Mondovì arriva il “Fuori Tutto”! Dopo il successo delle calde edizioni estive, nel centro commerciale naturale di Breo sbarca il format ‘freddo’: venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021 vetrine accese e… 'affari di fine stagione' in coincidenza con la fine del periodo dei saldi invernali.

Il “Fuori Tutto” è organizzato dai commercianti del Centro Storico, in collaborazione con l'associazione La Funicolare, con l’intento di proporre tre giornate ideali per conoscere le attività commerciali del centro, trasformando le vie e le piazze del borgo in una vera e propria festa dello shopping. Un passeggio in totale sicurezza, abbinando shopping e visite culturali. L’area interessata è quella del quartiere di Breo, dalle Piazze Santa Maria Maggiore, San Pietro e Cesare Battisti; via Piandellavalle, via Sant'Agostino, via Beccaria, vicolo del Moro e corso Statuto.

Ecco nel dettaglio l'elenco delle attività aderenti: Benetton, Botta & B donna, Calzedonia Mondovì Breo, Chiva's Mondovì, Colorificio Bonelli, Compostella, Cose di casa, Dho abbigliamento, Fancy abbigliamento, Gianni boutique, Graziella abbigliamento, Il pane e le rose, La boutique, La fattoria di Penny, La gatta, L’Elettrica, Libreria Confabula, Linea pelle, Macelleria Marchisio, Mimosa, Okra Concept Store, Ottica Bolla, Ottica Manfredi, Ottica Niba, Ou+ Marcos, Polvere di Stelle, Primigi store, Proposte abbigliamento, Re Artù, Re Artù junior, Rebò tessuti, Rogi pellicceria, Sanpietro, Sarah abbigliamento, Shu abbigliamento, Snobs Store, Slowhouse al9A, Sporting, Swarovski Store Mondovì, Third Generation e Universo Party.