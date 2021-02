Il mese di marzo inizia con cielo coperto e nuvoloso ma clima mite

"Marzo è pazzerello, esci col sole ma portati l'ombrello", diceva un proverbio recitato dai "nostri vecchi".

Da anni il clima sta vivendo una fase di trasformazione, per cui queste antiche perle di saggezza acquistano sempre meno valore. Ma come inizierà il mese di marzo in provincia di Savona?

Sul sito Datameteo la giornata di lunedì è presentata come mediamente soleggiata, ma già da martedì mattina arriveranno le prime nubi sparse, che ci accompagneranno fino a domenica prossima. In particolare, da giovedì in poi, il cielo si farà sempre più "chiuso" e plumbeo, ma non sono previste precipitazioni.

Temperature ancora piuttosto rigide, ma allineate alle medie di stagione; le minime oscilleranno tra i 9° e gli 11° C con un picco negativo di 6° C nelle ore più fredde di domenica, mentre le massime sfioreranno picchi anche di 15°-16° C a metà settimana, per poi precipitare tra 11° e 13° C nel prossimo weekend.

Venti mediamente deboli o assenti, con raffiche tra un minimo di 11 e un massimo di 36 km/h, mari poco mossi.