Nel primo pomeriggio odierno avevamo dato notizia di un investimento in via Guidobono a Savona le cui dinamiche, peraltro, sono ancora tutte da chiarire.

In tutto questo trambusto, c'è almeno un lieto fine: la donna urtata da un'autovettura (e per fortuna non grave), ha ritrovato la sua cagnolona che era scappata impaurita in quei momenti concitati.

La bestiola si trovava nei pressi della foce del torrente Letimbro e si è ricongiunta con la sua proprietaria.