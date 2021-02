Savona: donna urtata da un'autovettura, le scappa il cane. Tam tam sui social per ritrovarlo

Donna viene urtata da un'autovettura e nella concitazione le scappa il cane. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata odierna in via Guidobono.

Fortunatamente non grave la donna, soccorsa dai militi della Croce Bianca di Savona e giudicata come un "codice verde", cioè praticamente quasi illesa.

Tuttavia in questi attimi di caos si è allontanato il cane che la persona stava portando a passeggio. L'animale è stato avvistato in prossimità delle sponde del torrente Letimbro che correva, spaventato per la situazione, con il guinzaglio rosa ancora attaccato.

Immediatamente si è scatenato il tam tam sulle pagine Facebook dedicate a Savona per consentire alla sfortunata protagonista di questa vicenda di ritrovare il suo animale domestico.