Savona, un kg di hashish nascosto nell'auto: 68enne arrestato dai carabinieri

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona nella mattinata di oggi hanno arrestato G.B., 68enne di Savona, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante un normale controllo alla circolazione stradale, hanno fermato, in Corso Svizzera a Savona, il 68enne mentre era alla guida della sua autovettura. Insospettiti dalla condotta dell’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, i militari hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Perquisito, G.B. è stato trovato in possesso di 1 Kg di hashish, suddiviso in 10 panetti da 100 gr. ciascuno.

Durante la successiva perquisizione domiciliare, inoltre, sono stati sequestrati due telefoni cellulari e denaro contante.

L’arrestato verrà trasferito alla casa circondariale di Genova Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.