Trofeo Laigueglia: Tpl Linea rende note le variazioni al servizio

Tpl Linea avvisa la spettabile clientela che, in conseguenza dello svolgimento della manifestazione ciclistica “Trofeo Laigueglia”, in programma domani, mercoledì 3 marzo, potranno verificarsi variazioni al servizio di trasporto pubblico locale per il transito della competizione sportiva.

Le possibili modifiche riguardano la tratta compresa tra Ceriale ed Andora e nel relativo entroterra, nel periodo compreso tra le ore 10.30 circa e le ore 17.00 circa.

Si informa inoltre che in conseguenza della chiusura dell’Aurelia nel tratto compreso tra Laigueglia ed Andora, prevista tra le 14.10 circa e le 16.45 circa, la linea 40 Finale – Andora concluderà il suo itinerario nel centro di Alassio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 019-2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 13.30 alle ore 16.00).

Una volta concluso l’evento sportivo il servizio di trasporto pubblico locale tornerà regolare.

Tpl Linea si scusa per i possibili disagi sugli orari di transito e passaggio dei bus a seguito della gara ciclista.

TUTTE LE INFO SU:

www.tpllinea.it

Facebook.com/TpllineaSavona

Instagram.com/tpllinea