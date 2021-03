Tentato omicidio a Pontedassio, diciassettenne accoltellato in gravi condizioni al Santa Corona

Tentato omicidio a Pontedassio, dove la scorsa notte un ragazzo di 20 anni ha pugnalato un diciassettenne, sembrerebbe per futili motivi, perforandogli un polmone.



Le indagini sono affidate alla sezione operativa dei carabinieri di Imperia, coadiuvati dai militari della stazione di Diano, della stazione di Imperia e di Borgomaro, che hanno arrestato l'aggressore.



La vittima è stata operata d'urgenza al Santa Corona di Pietra Ligure. La prognosi è riservata, le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.