Manutenzione beni pubblici: Savona approva l'elenco degli interventi sul portale Artbonus.gov

Nella giornata di ieri, la giunta comunale ha approvato l'elenco degli interventi per la città di Savona sul portale Artbonus.gov.

Il Decreto Legge 31 maggio 2014 n 83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014,n106 ha introdotto un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura "Art Bonus". Il documento introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della tutela del patrimonio culturale e per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo, da recuperare in tre anni.

“E' uno strumento ancora poco conosciuto ma estremamente utile perché permette ai mecenati di ottenere agevolazioni fiscali consistenti a seguito di erogazioni liberali volte al sostegno del patrimonio culturale cittadino” afferma l'assessore alla cultura Doriana Rodino.

In particolare, il credito di imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. L'agevolazione fiscale è riconosciuta per le donazioni a favore della manutenzione, protezione e restauro di beni culturali e pubblici; interventi per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, siti archeologici, biblioteche, archivi pubblici, complessi monumentali); realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti e istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.