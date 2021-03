Le migliori 5 VPN del 2021

La parola VPN accende in noi una lampadina molto importante a livello di tecnologia. La protezione del mio IP , l’indirizzo in nostro possesso per la navigazione su internet, è molto importante da proteggere visto soprattutto i vari attacchi hacker. Questo è un fenomeno che è sempre più frequente con il passare degli anni e con i nostri dati sempre più in bilico e in pericolo.

In questa sezione andiamo ad analizzare le migliori 5 VPN di questo 2021, che come tanti si aspettano, ci auguriamo siano migliori dell’anno appena trascorso e condizionato dalla terribile pandemia del Coronavirus.

VPN: ecco le migliori scelte

Le VPN presto saranno legali anche in Italia, ma intanto andiamo ad analizzarne cinque tipi che possono essere davvero utili per la propria connessione internet, sia da computer che da dispositivo mobile. Tra le Virtual Private Network più comuni ed efficaci del 2021 troviamo:

ExpressVPN

CyberGhost

Surfshark

Hotspot Shield

NordVPN

ExpressVPN. La prima Virtual Private Network tra le migliori cinque del 2021 troviamo la ExpressVPN, estremamente veloce e sicura che ha una protezione completa per le nostre attività online. Le sue caratteristiche sono: traffico P2P/torrent anonimo e veloce, con lo sblocco di Netflix US, BBC, iPlayer, oltre le estensioni per Chrome e Firefox. Questa VPN ha anche un’assistenza clienti eccezionale e 30 giorni di prova: una valutazione da dieci.

CyberGhost. La seconda VPN che analizziamo è denominata CyberGhost, efficace nella sua velocità e sicurezza con tante funzionalità avanzate per la nostra privacy. Rispetto alla ExpressVPN, questa mette a disposizione 45 giorni di prova, con un traffico P2P/torrent anonimo e veloce e lo sblocco di Netflix USA, BBC e iPlayer.

Surfshark. La terza VPN che andiamo analizzare e inseriamo nella prime migliori cinque del 2021, è quella denominata Surfshark. Virtual Private Network dall’ottima velocità e molto semplice nel proprio utilizzo, ha 30 giorni di prova e l’estensione verso Chrome e Firefox.

Hotspot Shield. Altra VPN da tenere in considerazione in questo 2021 è quella chiamata Hotspot Shield. Virtual Private Network veloce, con molta efficacia e semplice nel suo utilizzo, regala un’ottima protezione verso i malware. VPN con assistenza clienti in chat, regala come le altre una velocità P2p/torrent eccellente, sbloccando Netflix USA, BBC e iPlayer. Anche per questa VPN il tempo di prova è di 45 giorni.

Nord VPN. La quinta migliore VPN che andiamo ad analizzare per questo 2021 è senza dubbio la NordVPN. Virtual Private Network con buona velocità, si distingue in sicurezza verso i vari attacchi hacker e sblocca come le altre Netflix USA, BBC e iPlayer con 30 giorni di prova.

Abbiamo così visto le cinque migliori VPN in circolazione del 2021, senza però dimenticarne altre come l’Hidemyass, una delle prime uscite in assolutoe disponibile in ben 190 Paesi del globo terrestre.

In conclusione possiamo sottolineare come una VPN può essere fondamentale nella propria velocità anonima su internet, proteggendo il nostro indirizzo IP da attacchi hacker sempre più comune quando parliamo del mondo online.