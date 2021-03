Comunali 2021: prende forma l'ipotesi del 10-11 ottobre come data del voto

I condizionali sono ancora d'obbligo, ma stando alle voci che si fanno via via più insistenti a Roma, le elezioni comunali potrebbero essere fissate nei giorni 10 e 11 ottobre prossimi.

Si prevede nell'arco delle prossime 24 ore un decreto emanato dal Presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi con la data definitiva per il voto. Essa sarà stabilita in base all'andamento del Coronavirus e alle previsioni sulle campagne vaccinali. Tuttavia, secondo l'evolversi della situazione nei prossimi mesi, non è da escludere che queste date siano ulteriormente modificate.

In provincia di Savona la data del confronto elettorale (qualsiasi essa sia) è particolarmente attesa in quanto quest'anno toccherà proprio al Capoluogo andare alle urne.

Ma oltre alla Città della Torretta, nei nostri comprensori si voterà a Balestrino, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Castelbianco, Loano, Nasino, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico e Tovo San Giacomo.

A questo elenco di comuni si aggiungono Bergeggi e Varazze, che hanno visto i rispettivi sindaci in carica eletti nel consiglio regionale ligure.