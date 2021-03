Restrizioni anti-Covid, Riolfo (Lega): "Creare un comitato con i comuni per condividere le decisioni sui territori"

"I comunicati fatti dai molti Sindaci del comprensorio da Ventimiglia a Sanremo circa le varie ordinanze di Regione Liguria rappresentano sicuramente l'esigenza di un maggiore coinvolgimento delle amministrazioni comunali, quantomeno nella condivisione delle decisioni inerenti i territori interessati". Lo dichiara Mabel Riolfo, consigliere regionale della Lega.

"La proposta che vorrei avanzare, per cercare di dare un contributo positivo, sottolinea, è quella di creare un comitato che si occupi, tra l'altro, di condividere le strategie, una volta rilevati ed appurati i dati su cui poi si dovranno basare le ordinanze da emanare. Tale comitato esiste a livello nazionale: perché non crearne uno da riportare a livello regionale di cui possano far esperti sanitari ma anche una rappresentanza dei sindaci liguri?", si chiede la consigliera regionale.