Vaccini, Vaccarezza: "I dati numerici sono più che positivi"

"Sentire una coalizione formata dalla Lista Sansa, dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e da LeU che si lamenta della situazione vaccinale suona un po' come se Nerone avesse qualcosa da ridire, sentendo odore di fumo. - commenta Angelo Vaccarezza, capogruppo di Cambiamo! in consiglio regionale - Al di là delle battute, trovo sconvolgente sentire che le minoranze si lamentino dell'operato di Regione Liguria in tema di vaccini, nonostante il presidente Giovanni Toti e la Giunta stiano facendo il massimo per portare a casa il risultato migliore possibile: i dati di oggi ci dicono che oltre 127mila dosi risultano somministrate, pari al 63% di quelle consegnate. I risultati raccolti fino a qui sono più che positivi, ovviamente tenendo in considerazione le problematiche, che non possono non esserci, che non dipendono da noi e che non possono scomparire con la bacchetta magica, della quale nessuno è in possesso".