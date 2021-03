Toti: "Il nostro programma di vaccinazioni ha numeri superiori alla media nazionale"

"I medici di famiglia scenderanno prepotentemente in campo nell'ambito del programma di vaccinazioni". Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che traccia un bilancio di respiro nazionale: "Le province di Modena e Bologna entrano in zona rossa, il Piemonte decide oggi di chiudere le scuole, la nostra Liguria ancora tiene bene, ma l'incidenza del virus si fa sentire".

"Si è ridotto lo spike di Savona legato ai molteplici cluster scolastici; in generale l'aumento dell'incidenza in Regione si riflette, seppur in modo contenuto, in un aumento delle ospedalizzazioni", prosegue Toti.

Terminata la consueta analisi dei numeri quotidiani, prosegue il Governatore: "Cancelliamo le dicerie sul piano vaccinale regionale. Chiaramente per gli over 80 si avverte il numero elevatissimo dei pazienti in età avanzata, così come il piano delle RSA, incommensurabilmente superiori a quelli di altre regioni. Ma la percentuale di vaccini a livello nazionale è del 5,26% mentre in Liguria è del 5,63%. Quindi abbiamo vaccinato più persone della media nazionale. Detto questo non siamo ovviamente soddisfatti, quindi da oggi alla fine della settimana prossima, quando scatterà l'accordo con i medici di medicina generale, chiederemo alle Asl anche un maggiore sforzo sugli ultraottantenni. E vogliamo procedere a vaccinare il corpo insegnanti e le forze di polizia. Abbiamo un piano poderoso di vaccinazioni per i prossimi sette giorni. A regime la Regione Liguria produrrà circa 45mila vaccini alla settimana".

Aggiunge Toti: "Il 97,6% degli over 80 riceverà la sua prima dose di vaccino entro il mese di maggio".

Si chiude con un pensiero su Sanremo: "Sappiamo di aver preso misure dolorose, ma lo abbiamo fatto con coscienza per ridurre una curva in ascesa".

La diretta: