Perseguita una ragazza conosciuta sul web, poi si presenta sotto casa: denunciato un 37enne di Cesena

Una conoscenza nata sul web. Divenuta stretta con il passare del tempo e finita con una denuncia per stalking. L'uomo, un 37enne di Cesena, non ha accettato il ripensamento della ragazza, una 20enne di Murialdo, presentandosi cosi sotto casa della giovane.

Una rapporto nato in una chat, diventato molto profondo tanto che la stessa ragazza l'aveva definito "una sorta di relazione sentimentale". Poi il passo indietro dopo aver scoperto che il 37enne aveva dei precedenti penali con una denuncia per sequestro di persona e violenza sessuale (un procedimento ancora in corso, ma l'uomo ha già scontato 10 mesi di reclusione agli arresti domiciliari).

Un ripensamento che ha fatto diventare il 37enne pressante. In cerca di una spiegazione ha prima tempestato di messaggi la giovane, poi ha cercato di ricontattarla con falsi profili social e infine ha spedito due lettere, una indirizzata alla ragazza e l'altra alla madre. Il tutto prima dell'ultimo gesto. L'annuncio di presentarsi sotto casa. La giovane spaventata ha cosi denunciato l'uomo ai carabinieri.

Una promessa mantenuta qualche giorno dopo (pare due domeniche fa). L'uomo non avrebbe tenuto nessun comportamento minaccioso. Si sarebbe solamente appostato nei pressi dell'alloggio per farsi vedere, senza nemmeno citofonare. A questo punto però è scattata la chiamata ai carabinieri che hanno fermato il 37enne. Oltre alla denuncia, è stato sanzionato anche per aver violato le norme anti-Covid.