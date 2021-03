"Una tombola in piazza per vincere il vaccino anti-Covid": la provocazione di Dario Vergassola

"La Liguria sui vaccini anti-Covid è imbarazzate". Dario Vergassola, comico e conduttore di La Spezia, racconta l'epopea del padre (88enne e malato oncologico).

Nonostante abbiano seguito le procedure per richiedere il vaccino, Vergassola non è ancora stato contatto per far vaccinare il padre: "Non si capisce come funziona - spiega l'attore - c'è gente più giovane di mio padre che è già stata vaccinata, mentre lui non è stato neanche contattato. Trovo tutto questo imbarazzante e ansiogeno per noi e per gli anziani che abbiamo a casa perché non sappiamo a chi rivolgerci".

Il comico si lancia poi in una proposta alla "Vergassola": "Perché chi ha ideato il piano vaccinale non ha organizzato una tombola in piazza per vincere il vaccino?".